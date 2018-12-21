Дед Мороз обратился с пожеланием к мировым лидерам

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

В преддверии Нового года Дед Мороз дал интервью RT, в котором озвучил главное пожелание политикам со всего мира.

По мнению зимнего волшебника, от президента любой страны зависит очень многое. "Самое важное, чтобы они (Лидеры стран. – Прим. ред.) всегда помнили о тех, кто им верит и доверяет мир и счастье не только в стране, но и в каждом городе, доме, семье", – сказал Дед Мороз.

Он также поведал, что ему пришло свыше трех миллионов писем. Их авторами стали не только россияне, но и жители Украины, Китая, США, Финляндии, Индии и других государств. Дед Мороз убежден, что его сказка "не имеет границ".

"Для меня равны все – любого возраста, любого статуса, любого места жительства – все мои любимые внучата", – отметил зимний волшебник.

Резиденция Деда Мороза располагается в Великом Устюге. Однако перед праздниками он покидает свои владения, чтобы поучаствовать в новогодних мероприятиях в других городах. 24 декабря зимний волшебник придет в Останкинскую телебашню, где покажет костюм супергероя.