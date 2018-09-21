"ОСАГО может подорожать". Эксперты – об изменении правил выплат при ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект, по которому страховщики должны исполнять все обязанности по возмещению ущерба из-за ДТП вне зависимости от наличия полиса ОСАГО у виновника аварии, внесли в Госдуму. По словам авторов документа, сейчас пострадавший вынужден тратить огромные усилия и время на сбор документов и доказательств для взыскания убытков. По мнению депутатов, страховые компании обладают кадровым ресурсом и возможностями для таких действий.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько целесообразна реализация этой инициативы.

Автоюрист Сергей Радько полагает, что с одной стороны, такая мера может иметь позитивные последствия. "Сейчас есть такая проблема, когда многие полиса не имеют вообще, либо у них полис по каким-то причинам является недействительным, и узнают об этом только при ДТП. В итоге потерпевший остается ни с чем, потому что в свою компанию он пойти не может (здесь не работает прямое возмещение ущерба), а в страховую компанию тоже пойти нельзя, потому что у него нет страховки", – пояснил эксперт.

С другой стороны, по словам Радько, эта идея подменяет КАСКО, поскольку последнее тоже возмещает ущерб даже при отсутствии полиса. Также автоюрист выразил опасение, что это существенно увеличит финансовую нагрузку на страховые компании. "Соответственно, они опять найдут повод, чтобы заявить о необходимости повышения тарифов на ОСАГО. В итоге окажется выгоднее покупать КАСКО, и ОСАГО тогда вообще можно упразднить", – считает собеседник портала Москва 24.

При этом, даже если страховым компаниям предоставить право регресса (то есть взыскание вреда с того, за кого они заплатили, возместив ущерб, если у застрахованного нет ОСАГО), все равно оно не гарантирует, что деньги будут взысканы. "У виновника может не быть денег, и страховая компания их реально не получит", – добавил эксперт.

Изменение тарифов





Фото: ТАСС/Алексей Смышляев/Интерпресс

"Когда столкнулись два автомобиля, и у обоих есть полис, пострадавший обращается в свою страховую компанию, которая может и должна помочь своему застрахованному собрать все документы, и в этом никаких проблем нет. В том случае, когда у второй стороны полиса нет, здесь, с нашей точки зрения, это будет абсолютно не верно", – считает председатель Экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль.

Он пояснил, что сегодня это в тариф не заложено. "В любом случае, придется пересматривать тариф. Если он будет увеличен под условием того, что такие действия страховщик будет производить, наверное, они так сильно возражать не будут, но если этих средств нет в тарифе, и это не предусмотрено договором, то тогда это невозможно. Вероятность того, что это будет принято, близка к нулю", – добавил Коваль.

С такой точкой зрения согласен вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. "Сегодня в тарифообразовании не предусмотрен тот факт, что страховщик принимает заявление потерпевшего при отсутствии у виновного полиса ОСАГО. Тогда нужно пересмотреть тарифы, делать исследования и смотреть, как это повлияет на структуру тарифа", – заявил Ефремов.

Дополнительные расходы



По убеждению Ефремова, заставить страховщиков платить по прямому возмещению убытков пострадавшему при отсутствии полиса у виновника ДТП, а потом самим обращаться в суд и получать регресс – это "достаточно сложное дело, потому что требует дополнительных расходов: привлечения ресурсов, специалистов, которые должны этим заниматься".

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

"Сегодня есть ПДД и Закон об ОСАГО, который запрещает управляет транспортным средством без наличия полиса", – заявил Ефремов, добавив, что необходимо более серьезно заняться вопросом проверки этой ситуации. "Так можно дойти до абсурда. Никто не будет покупать полис, а страховщики будут платить. Это обязанность каждого человека – иметь полис ОСАГО при выезде на дорогу", – считает эксперт.

По его мнению, необходимо повысить контроль, требования к приобретению полиса. "800 руб стоит штраф за отсутствие полиса ОСАГО, это достаточно мало. Нужно активизировать практику исполнения этого закона, а не навешивать дополнительные требования к страховщикам", – заключил Ефремов.

Председатель Комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук придерживается похожей точки зрения. Он утверждает, что сегодня по официальной статистике, более 30% водителей ездят без полиса ОСАГО. "Контроля нет, ответственности нет, стоит дорого: из-за этих обстоятельств растет количество людей, которые вообще не страхуются. Надо сделать полис более доступным по стоимости или создать государственного страховщика", – сказал Форманчук, добавив, что предлагаемая инициатива не соответствует "принципам ведения бизнеса".

Евгения Маркова

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