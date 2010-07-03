Российская армия без тушенки не останется, заявили в Госдуме

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Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, герой России Дмитрий Булгаков заявил, российская армия отказалась от тушенки и "мясорастительных консервов". Даже сухие пайки сейчас составляются по дням недели, сообщает НСН.

"Даже индивидуальные рационы питания, потомки сухого пайка, сейчас имеются в семи разновидностях по дням недели", – сказал он.

Калорийность ежедневного рациона российского солдата должна составлять 4200 ккал в сутки.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин говорил, что как правило, в меню военнослужащих входит мясо, которое не прошло дополнительную термическую обработку. Однако в целом солдатам не приходится жить без тушенки.