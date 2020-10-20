Омбудсмен рассказала, что стерилизация в пансионате на Урале прекращена после 2016 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стерилизация постоялиц пансионата "Уктусский" в Екатеринбурге была прекращена после 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.
"В 2016 году, когда я узнала об этом (случаях стерилизации в пансионате. – Прим. ред.), это закончилось. Было обращение, мы его проверили, провели круглый стол с министерством социальной политики и договорились, что мы эту практику завершаем. Ни одного случая с 2016 года в пансионате не было", – сказала Мерзлякова.
Она добавила, что правовую оценку случаям стерилизации, о которых ранее говорила одна из постоялец, дадут правоохранительные органы.
Накануне начальник управления демографического развития и соцобслуживания министерства социальной политики Илья Илларионов заявил, что женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в пансионате, была прооперирована по медицинским показаниям в 2008 году.
Он отметил, что получение медицинской помощи в стационаре происходит только после добровольного согласия. Илларионов также подчеркнул, что не получал ранее сообщений от пациентов о принуждении к медицинским процедурам.
Директор пансионата Ирина Верхоланцева, в свою очередь, заявила, что с 2006 года данную процедуру с письменного согласия прошли 15 пациентов, из которых четыре человека являются недееспособными.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказала о принудительной стерилизации, потому что якобы в учреждении было запрещено держать детей. После данного видео министерство соцполитики и правоохранительные органы организовали проверку.
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