Омбудсмен рассказала, что стерилизация в пансионате на Урале прекращена после 2016 года

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Стерилизация постоялиц пансионата "Уктусский" в Екатеринбурге была прекращена после 2016 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову.

"В 2016 году, когда я узнала об этом (случаях стерилизации в пансионате. – Прим. ред.), это закончилось. Было обращение, мы его проверили, провели круглый стол с министерством социальной политики и договорились, что мы эту практику завершаем. Ни одного случая с 2016 года в пансионате не было", – сказала Мерзлякова.

Она добавила, что правовую оценку случаям стерилизации, о которых ранее говорила одна из постоялец, дадут правоохранительные органы.

Накануне начальник управления демографического развития и соцобслуживания министерства социальной политики Илья Илларионов заявил, что женщина, пожаловавшаяся на принудительную стерилизацию в пансионате, была прооперирована по медицинским показаниям в 2008 году.

Он отметил, что получение медицинской помощи в стационаре происходит только после добровольного согласия. Илларионов также подчеркнул, что не получал ранее сообщений от пациентов о принуждении к медицинским процедурам.

Директор пансионата Ирина Верхоланцева, в свою очередь, заявила, что с 2006 года данную процедуру с письменного согласия прошли 15 пациентов, из которых четыре человека являются недееспособными.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пациентка пансионата рассказала о принудительной стерилизации, потому что якобы в учреждении было запрещено держать детей. После данного видео министерство соцполитики и правоохранительные органы организовали проверку.

