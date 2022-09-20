Москва онлайн покажет самый массовый вальс в мире

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

21 сентября, в Международный день мира, на Главной аллее ВДНХ пройдет танцевальная акция "Вальс народов России".

По замыслу организаторов, это мероприятие будет символизировать единство народов, проживающих на территории страны, и войдет в историю как самый массовый вальс в мире.

Тысячи людей из разных регионов России одновременно будут танцевать под композицию Георгия Свиридова "Метель".

Смотрите трансляцию 21 сентября в 16:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.