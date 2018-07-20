ДОСААФ обучит школьников начальной летной подготовке

20 июля, 10:30
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Впервые в истории российские школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФ. Об этом сообщает газета "Известия".
Многофункциональные центры, где юношей обучат различным военным специальностям, появятся во всех федеральных округах. Все выпускники летной школы получат преимущество во время поступления в военные училища.
Председатель ДОСААФ, генерал-полковник Александр Колмаков заявил, что сейчас объединение совместно с ВКС разрабатывает программы обучения и ведет переговоры по поводу объемов обучения допризывников. Командованию ВКС предстоит составить госзадание по подготовке определенного количества молодых людей летному делу.
По мнению экспертов, такая система обучения поможет с минимальными затратами создать качественный резерв летчиков для ВКС России.
На данный момент в Ярославской области завершается строительство одного из первых авиационно-спортивных центров – имени Валентины Терешковой. Помимо этого еще один центр скоро появится в Волгоградской области.
В советское время добровольное общество успешно готовило офицерские кадры для Вооруженных сил.
За два года на аэродромах ДОСААФ летную подготовку прошли более 500 воспитанников школ-интернатов и кадетских корпусов, большинство из них в дальнейшем поступили в военные и гражданские авиационные вузы.
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