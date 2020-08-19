Свидетель защиты по делу Ефремова опровергла причастность к поставке актеру наркотиков

20:05
"Интервью": Татьяна Беркович – о ДТП с Ефремовым
Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова Татьяна Беркович опровергла причастность к поставке актеру наркотиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала Москва 24.
Комментируя опубликованную в СМИ информацию о том, что она якобы является поставщиком наркотиков, Беркович заявила, что это, по ее мнению, было сделано специально со стороны потерпевших или людей, которым это выгодно.
"Это сделано специально, чтобы меня дискредитировать со стороны потерпевших, господина Добровинского, я так могу предположить. Если нет, то кто-то, кому это выгодно, и это абсолютная неправда. Я бизнесвумен, работаю в ресторанном бизнесе и к наркотикам уж точно не имею никакого отношения", – заявила Беркович.
Она призналась, что в последнее время опасается за свою жизнь и находится в шоковом состоянии от новостей в СМИ. Беркович подчеркнула, что действия людей, которые передали данную информацию в СМИ, указывают на то, что они способны на все.
"Я вообще опасаюсь за свою жизнь. Я в таком шоке! Как только я это прочитала, я поняла, что люди, которые этим занимаются, которые передают в СМИ такую информацию, значит, они способны на все", – рассказала Беркович.
Ранее Беркович во время очередного заседания по делу Ефремова заявила, что дружит с актером 25 лет. Она сообщила, что за все время дружбы не видела актера пьяным за рулем. По ее словам, если он выпивал, то вызывал такси или просил довезти до дома своих друзей.
19 августа проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На нем выступили свидетели происшествия, актер Никита Высоцкий, поэт Орлуша, а также независимый эксперт Юрий Фиалко, Ефремова допросить не успели. Следующее заседание пройдет 20 августа в 12:30.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: