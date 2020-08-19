Свидетель защиты по делу Ефремова опровергла причастность к поставке актеру наркотиков

"Интервью": Татьяна Беркович – о ДТП с Ефремовым

Свидетель защиты по делу Михаила Ефремова Татьяна Беркович опровергла причастность к поставке актеру наркотиков. Об этом она сообщила в эфире телеканала Москва 24.

Комментируя опубликованную в СМИ информацию о том, что она якобы является поставщиком наркотиков, Беркович заявила, что это, по ее мнению, было сделано специально со стороны потерпевших или людей, которым это выгодно.

"Это сделано специально, чтобы меня дискредитировать со стороны потерпевших, господина Добровинского, я так могу предположить. Если нет, то кто-то, кому это выгодно, и это абсолютная неправда. Я бизнесвумен, работаю в ресторанном бизнесе и к наркотикам уж точно не имею никакого отношения", – заявила Беркович.

Она призналась, что в последнее время опасается за свою жизнь и находится в шоковом состоянии от новостей в СМИ. Беркович подчеркнула, что действия людей, которые передали данную информацию в СМИ, указывают на то, что они способны на все.

"Я вообще опасаюсь за свою жизнь. Я в таком шоке! Как только я это прочитала, я поняла, что люди, которые этим занимаются, которые передают в СМИ такую информацию, значит, они способны на все", – рассказала Беркович.

Ранее Беркович во время очередного заседания по делу Ефремова заявила, что дружит с актером 25 лет. Она сообщила, что за все время дружбы не видела актера пьяным за рулем. По ее словам, если он выпивал, то вызывал такси или просил довезти до дома своих друзей.

19 августа проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На нем выступили свидетели происшествия, актер Никита Высоцкий, поэт Орлуша, а также независимый эксперт Юрий Фиалко, Ефремова допросить не успели. Следующее заседание пройдет 20 августа в 12:30.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

