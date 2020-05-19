Фото: instagram.com/margoritka1211
Регина Тодоренко отдала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, сообщает "Экспресс газета".
Кроме того, телеведущая сняла фильм о домашнем насилии и сделала большое пожертвование в благотворительный фонд. Так Тодоренко поступила после скандального высказывания в конце апреля.Тогда она заявила, что женщинам необходимо самим нести ответственность за то, что они попали в ситуацию, в результате которой произошло домашнее насилие.
После этого журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года". Отмечалось, что высказывания, которые себе позволила Тодоренко, несут в себе вредные стереотипы в вопросах семейного и бытового насилия.
На телеведущую обрушилась травля. Она потеряла несколько крупных рекламных контрактов. В начале скандала 27-летняя Маргарита Грачева заявила, что совершенно не согласна с позицией телеведущей, но при этом считает, что травлю против Тодоренко надо остановить. Она добавила, что считает необходимым помочь телеведущей и рассказать про домашние насилие.
11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.
Телеведущая Регина Тодоренко пожертвовала два миллиона рублей фонду "Насилию.нет"
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