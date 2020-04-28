Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

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Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Региной Тодоренко, сообщает "Экспресс газета".

По словам женщины, она совершенно не согласна с позицией телеведущей, но при этом считает, что травлю против Тодоренко надо остановить.

"Я, конечно, считаю такую позицию совершенно неверной, и публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова, тем более с миллионной аудиторией! Но больше всего из всей этой ситуации мне не хочется получить войны и кучу негативных комментариев как в сторону Регины, так и пострадавших от домашнего насилия", – написала Грачева.

Она также добавила, что выступает против травли Тодоренко, но считает необходимым помочь и рассказать про домашние насилие.

"Поэтому я написала Регине и отправила ей свою книгу "Счастлива без рук". Надеюсь, что в ближайшее время она прочитает книгу и ее взгляды изменятся", – заключила Грачева.

Ранее Тодоренко заявила, что женщинам необходимо самим нести ответственность за то, что они попали в ситуацию, в результате которой произошло домашнее насилие.

После этого журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года". Отмечалось, что высказывания, которые себе позволила Тодоренко, несут в себе вредные стереотипы в вопросах семейного и бытового насилия.

11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.