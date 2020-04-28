Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

Фото: instagram.com/margoritka1211
Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Региной Тодоренко, сообщает "Экспресс газета".
По словам женщины, она совершенно не согласна с позицией телеведущей, но при этом считает, что травлю против Тодоренко надо остановить.
"Я, конечно, считаю такую позицию совершенно неверной, и публичный человек должен нести двойную ответственность за свои слова, тем более с миллионной аудиторией! Но больше всего из всей этой ситуации мне не хочется получить войны и кучу негативных комментариев как в сторону Регины, так и пострадавших от домашнего насилия", – написала Грачева.
Она также добавила, что выступает против травли Тодоренко, но считает необходимым помочь и рассказать про домашние насилие.
"Поэтому я написала Регине и отправила ей свою книгу "Счастлива без рук". Надеюсь, что в ближайшее время она прочитает книгу и ее взгляды изменятся", – заключила Грачева.
Ранее Тодоренко заявила, что женщинам необходимо самим нести ответственность за то, что они попали в ситуацию, в результате которой произошло домашнее насилие.
После этого журнал Glamour лишил телеведущую звания "Женщина года". Отмечалось, что высказывания, которые себе позволила Тодоренко, несут в себе вредные стереотипы в вопросах семейного и бытового насилия.
11 декабря 2017 года муж Маргариты Грачевой похитил ее и вывез в лес. Там он отрубил молодой женщине кисти рук, а затем сам доставил в больницу. Как объяснил свой жестокий поступок сам мужчина, сначала он подозревал супругу в измене, а потом решил отомстить ей за то, что она подала на развод.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: