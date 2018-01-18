Гитарист "Чайфа" рассказал о вреде Сергея Шнурова для рок-музыки‍

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заявил, что Сергей Шнуров сузил границы российского рока до уровня рингтона. Об этом сообщает РИА Новости.
"Если раньше мы и оставшиеся другие музыканты думали альбомами: делаем альбом, он такой и такой, то сейчас все благодаря Шнурову пришло к тому, что достаточно рингтона. Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант – рингтон. Нехорошо это, нехорошо", – сказал он.
Музыкант добавил, что слухи о смерти рок-музыки преувеличены. По мнению Бегунова, с рок-музыкой "все нормально".
Рекордсменом по числу просмотров в Сети стал клип "Ленинграда" "Экспонат". Видео собрало 112 миллионов просмотров. Ролик "Обезьяна и орел" набрал 17 миллионов, "Очки Собчак" – 15 миллионов, "В Питере пить" – 46 миллионов.
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