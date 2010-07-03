Медосвидетельствование исключат из процедур установления наркомании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин намерен внести в Госдуму законопроект об уточнении правового регулирования постановки диагноза "наркомания". Информация опубликована на сайте правительства.

В документе отмечается, что нормы о постановке диагноза "наркомания" на основе медицинского освидетельствования не соответствуют федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

По мнению специалистов, нормы не учитывают различие процедур медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и комплекса процедур, по итогам которых устанавливается факт наличия или отсутствия наркомании.

В июле 2015 года Госдума приняла закон, которым вводится административный арест до 15 суток за отказ от медосвидетельствования при подозрении на незаконное потребление наркотиков.