Посетительница фитнес-клуба заявила о попытке изнасилования массажистом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетительница столичного фитнес-центра заявила о том, что ее пытался изнасиловать массажист. Инцидент произошел 13 августа в фитнес-клубе на улице Климашкина. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Давид Кемулария, передает Агентство "Москва".

По его словам, 22-летняя посетительница пришла на массаж.

"Прямо во время массажа мужчина начал трогать девушку за половые органы и пытаться совершить насильственные действия сексуального характера, но потерпевшая вырвалась. Теперь он пишет ей сообщения с просьбой не предавать произошедшее огласке", – сообщил адвокат.

Кемулария отметил, что в течение дня вместе с потерпевшей обратится в администрацию фитнес-центра, чтобы массажиста уволили. Также он заявил о намерении написать заявление в полицию.