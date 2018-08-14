Посетительница фитнес-клуба заявила о попытке изнасилования массажистом

14 августа, 15:32
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Посетительница столичного фитнес-центра заявила о том, что ее пытался изнасиловать массажист. Инцидент произошел 13 августа в фитнес-клубе на улице Климашкина. Об этом сообщил адвокат пострадавшей Давид Кемулария, передает Агентство "Москва".
По его словам, 22-летняя посетительница пришла на массаж.
"Прямо во время массажа мужчина начал трогать девушку за половые органы и пытаться совершить насильственные действия сексуального характера, но потерпевшая вырвалась. Теперь он пишет ей сообщения с просьбой не предавать произошедшее огласке", – сообщил адвокат.
Кемулария отметил, что в течение дня вместе с потерпевшей обратится в администрацию фитнес-центра, чтобы массажиста уволили. Также он заявил о намерении написать заявление в полицию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: