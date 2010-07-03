В воскресенье Москву ожидает небольшое потепление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москву после откровенно осенней погоды придет потепление. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу, днем воздух в столичном регионе повысится до 21 градуса тепла. Ветер слабый – 1-2 метра в секунду.

Будет облачно, местами все еще обещают небольшие кратковременные дожди. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Вчера, 13 июля, москвичей предупреждали о вечернем тумане. Был объявлен желтый уровень погодной опасности.