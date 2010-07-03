В Москве ожидается облачная погода с прояснениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Подмосковье 13 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что в городе при облачной погоде с прояснениями может пройти небольшой дождь. Днем в столице температура воздуха прогреется до +17–19 градусов, а в Подмосковье – до +20 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

По мнению метеорологов, в такую погоду метеозависимые люди могут почувствовать некоторое недомогание. Из-за повышенной влажности воздуха могут появиться симптомы обострения при воспалительных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочных заболеваниях.

Накануне ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал москвичам возвращение летней погоды. Он рассказал, что погода начнет заметно улучшатся уже на этих выходных. Днем столбики термометров будут показывать +17–20 градусов. А возвращение летней погоды произойдет уже на следующей неделе, воздух в городе прогреется до +25 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.

Ранее в швейцарской лаборатории Crowther Lab и Высшей технической школе Цюриха пришли к выводу, что к 2050 году максимальная температура летом в Москве может увеличиться почти на 6 градусов.

Ученые рассмотрели оптимистичный сценарий, согласно которому благодаря уменьшению эффекта глобальных изменений выбросы углерода стабилизируются к середине века и температура на планете увеличится только на 1,4%.Таким образом, в 77% городов мира произойдут изменения климата.

