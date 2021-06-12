Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется летняя погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Настоящая летняя погода придет в регионы Центральной России уже в понедельник, 14 июня, когда температура воздуха поднимется до 24–26 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По прогнозам синоптика, ночью в понедельник столбики термометра покажут 13–15 градусов тепла.
"Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами. Солнца <...> будет уже много", – передает слова Вильфанда ТАСС.
В субботу, 12 июня, отметил синоптик, погода еще будет пасмурной и с грозами, но осадков станет меньше, чем накануне. В воскресенье, 13 июня, воздух прогреется до 23–25 градусов.
"В воскресенье, говорю с большим удовольствием, воздушные массы будут уже южной и юго-западной четверти. Еще облачно с прояснениями, но уже солнца будет больше. Будут продолжительные периоды солнечного сияния", – сказал он.
Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве на следующей неделе максимальная температура воздуха составит 28 градусов тепла.
Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
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