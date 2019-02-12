Жадность клиентов шокировала сотрудницу уфимского барбершопа

Скандал разгорелся вокруг акции по случаю открытия барбершопа в Уфе. Сотрудники предложили клиентам самим определить цену за услуги и не ожидали, что их труд оценят от 50 до 100 рублей, сообщает телеканал Москва 24.

Скупость клиентов настолько возмутила одну из работниц заведения, что та выложила в Сеть видео с рассказом о произошедшем.

"Барбер тратил около часа своего времени. Два раза мыл голову, все идеально. За "стрижку от Бога", которая стоит практически полторы тысячи, человек оставил всего 50 рублей. Насколько можно быть таким уродом, чтобы вот так вот оценивать человеческий труд", – заявила девушка, пояснив, что клиенты были нормально одеты и приезжали стричься на машинах.

Начальство по-своему оценило отзыв сотрудницы, решив уволить ее. В заведении заверили, что не разделяют такую позицию и ценят каждого клиента.