В России предложили создать единый онлайн-сервис для оплаты ЖКУ в ЕАЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением о создании единого онлайн-сервиса по оплате коммунальных услуг для стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщает RT.

Обращение с инициативой было направлено на имя председателя российского правительства Алексея Оверчука.

По словам Орлова, целесообразность создания системы оправдывается развитием информационных технологий, а также намерением повысить комфорт граждан. В обращении эксперт уточнил, что подобная инициатива упростит оплату коммунальных услуг для граждан вне зависимости от их местонахождения в пределах ЕАЭС.

Отмечается, что в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее сообщалось, что правительство России перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующую индексацию планируют провести 1 июля 2024 года.

Отмечается, что окончательное решение об уровне индексации примут власти регионов России. Соблюдение предельных индексов и недопущения необоснованного роста тарифов проконтролирует ФАС.

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