Московских школьников научат делать внутримышечные инъекции

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В Московском центре качества образования 12 января проведут занятия медицинской, естественно-научной и инженерной направленности для столичных старшеклассников, сообщает пресс-служба центра.

Мероприятия пройдут в рамках городского проекта "Субботы московского школьника". На занятиях в инженерном кластере учащиеся 10-11 классов познакомятся c основами микроскопии и цитологии. Школьники выполнят на фантоме внутримышечную инъекцию.

Участникам расскажут, что такое "Телементор", чему обучают в медвузах и почему важно соблюдать устоявшуюся технологию медицинских манипуляций.

На занятиях естественно-научной направленности школьники изготовят микропрепарат из листа растения и изучат реакции ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций.

В инженерном кластере проведут обзор синтаксиса языка программирования. Обучающиеся научатся подключать и управлять светодиодной лентой, создадут "бегущую волну".

Кроме того, школьники поработают с датчиками температуры и влажности. Для участия необходимо пройти отдельную регистрацию.