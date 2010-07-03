Потепление до 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что будет влажно, а содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Для метеочувствительных людей такую погоду можно назвать неблагоприятной, так как она вызывает обострения и ухудшение самочувствия.

По данным центра погоды "Фобос", аномальное тепло продержится в столице как минимум до 15–20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.