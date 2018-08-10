Собянин поздравил с днем рождения артиста Стриженова

Фото: Фото: кадр из фильма "Сорок первый", режиссер Григорий Чухрай

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Олега Стриженова. Поздравительная телеграмма мэра опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Человек выдающегося актерского таланта и неповторимого обаяния, Вы подарили миллионам зрителей радость встречи с прекрасным искусством", – говорится в поздравлении.

Мэр отметил, что Стриженов на сцене и экране с большой искренностью и убедительностью создал богатую галерею образов – романтических героев и сильных личностей. Собянин добавил, что фильмы с участием Стриженова задают высокую художественную планку и по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Амурской области. Он прославился благодаря главной роли в картине "Овод" Александра Файнциммера. В разные годы его награждали орденом "За заслуги перед Отечеством", премией МВД СССР и "Золотой орел" и большой золотой медалью Александра Пушкина.