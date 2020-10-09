Выброшенный из окна дома мешок муки вызвал переполох на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юге Москвы хлопок и белый дым напугали жителей. Как оказалось, из окна многоэтажки кто-то выбросил мешок с мукой, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В оперативные службы поступило сообщение о взрыве и белом дыме от перепуганных людей. Инцидент произошел по улице Речников, около дома 26. Оказалось, из окна одной из квартир выбросили мешок с мукой с непонятной целью. Пострадавших нет", – рассказал собеседник агентства.

Ранее москвичей напугал перформанс на здании МОНИКИ. Многие предположили, что по стене дома на веревке спускают тела погибших людей в мешках.