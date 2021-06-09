Скончалась Либуше Шафранкова, сыгравшая в "Трех орешках для Золушки"

Фото: кадр из фильма "Три орешка для Золушки"; режиссер Вацлав Ворличек; производство киностудии "Баррандов"

На 69-м году жизни скончалась чешская актриса Либуше Шафранкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Причина смерти пока не установлена, однако, как отмечается, актриса боролась с раком.

Шафранкова наиболее известна по картине "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека, в которой она сыграла главную роль. За свою карьеру она снялась в более чем в 30 фильмах.

Ранее в возрасте 84 лет ушел из жизни советский и грузинский художник, сценарист и режиссер Резо Габриадзе. В числе его работ сценарии для более чем 35 фильмов, среди которых культовые "Мимино" и "Кин-дза-дза".

