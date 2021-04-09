Еще 1 989 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 1 989 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 957 137. В Москве выявлен 2 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1 001 человек", – говорится в сообщении.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 57 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 9 150 новых случаев коронавируса. Всего в стране подтверждено 4 623 984 случая COVID-19.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что только 1% вернувшихся из-за рубежа россиян сдали положительный тест на COVID-19. Их общее число – 24 740 человек.