Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

07:39

Соцработники оказали более 60 тысяч услуг москвичам с COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Социальные работники с начала введения ограничительных мер оказали более 60 тысяч услуг болеющим COVID-19 москвичам из групп риска. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, заявки выполняют те сотрудники, у которых есть антитела после вакцинации или перенесенного заболевания.

"Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтвержденного диагноза", – приводит сова Стружака портал мэра и правительства столицы.

Он добавил, что соцработники доставляют необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости и корм для животных.

При этом сотрудники оставляют заказ на ручке входной двери или возле нее, после чего звонят и отходят на расстояние не менее чем полтора метра.

Чтобы оставить заявку на получение услуг, нужно обратиться на горячую линию комплекса социального развития Москвы по телефону +7 (495) 870-45-09.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что соцработники столицы в прошлом году оказали почти 30 миллионов услуг для 120 тысяч горожан, находящихся на надомном обслуживании.

"Это наш город": около 30 млн социальных услуг на дому оказали москвичам в 2020 году

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