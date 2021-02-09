Винокур призвал поддержать государственных артистов в пандемию

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Юморист Владимир Винокур заявил, что артисты, которые находятся на государственной службе, должны получать дотации в пандемию.

"Если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. И театры государственные, и ансамбли, я считаю, должны получать дотации", – сказал народный артист РСФСР.

При этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он отметил, что если речь идет о "частных" исполнителях или фондах, то им государство помогать не должно.

Винокур также выразил надежду, что с окончанием карантинных мероприятий сотрудники сферы шоу-бизнеса восстановят доходы на прежнем уровне.

"Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам. Сейчас закончится [пандемия], начнем работать, выправимся. Я не ропщу", – добавил 72-летний артист.

Юмористка Елена Воробей ранее заявила, что во время пандемии артистам пришлось столкнуться с трудностями, о которых большинство зрителей не подозревает, и попросила дать льготы на продукты.