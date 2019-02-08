Диетолог рассказала, когда орехи могут нанести вред

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Несмотря на то, что орехи считаются полезным и питательным продуктом, в составе которого много витаминов и микроэлементов, они способны нанести вред организму.

Как рассказала "Вечерней Москве" диетолог Виктория Гусарова, арахис может вызвать аллергию, а грецкий орех в больших количествах нарушает работу головного мозга. Миндалем также не стоит злоупотреблять, так как он негативно влияет на почки. Фундук не стоит есть тем, у кого диабет или диатез. Кроме того, у детей орехи могут стать причиной псориаза или экземы.

При этом Гусарова отметила, что в правильных количествах орехи очень полезны. Они являются источников жиров (в том числе и омега-3), в них нет холестерина и они богаты растительным стерином, белком и волокнами.

По словам диетолога, в день можно съедать не более 80 мелких орешков, а крупных – не более пяти штук в день. Худеющим можно съедать до 20 грамм орехов, а детям не более 10 штук.