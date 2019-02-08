Диетолог рассказала, когда орехи могут нанести вред

Несмотря на то, что орехи считаются полезным и питательным продуктом, в составе которого много витаминов и микроэлементов, они способны нанести вред организму.
Как рассказала "Вечерней Москве" диетолог Виктория Гусарова, арахис может вызвать аллергию, а грецкий орех в больших количествах нарушает работу головного мозга. Миндалем также не стоит злоупотреблять, так как он негативно влияет на почки. Фундук не стоит есть тем, у кого диабет или диатез. Кроме того, у детей орехи могут стать причиной псориаза или экземы.
При этом Гусарова отметила, что в правильных количествах орехи очень полезны. Они являются источников жиров (в том числе и омега-3), в них нет холестерина и они богаты растительным стерином, белком и волокнами.
По словам диетолога, в день можно съедать не более 80 мелких орешков, а крупных – не более пяти штук в день. Худеющим можно съедать до 20 грамм орехов, а детям не более 10 штук.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.