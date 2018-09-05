Борьба с фальсификатом. Эксперты – о минимальной цене на пиво

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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, сообщил РИА Новости глава РАР Игорь Алешин. Он также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции.

Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры, но готов обсудить их целесообразность, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

Портал Москва 24 выяснил у экспертов, зачем нужна МРЦ на пиво и как ее установление повлияет на рынок.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин назвал оптимальной установление цены на уровне 55 рублей за бутылку пива. По его мнению, это позволит предприятиям иметь минимальный уровень рентабельности при производстве продукта, "более-менее" соответствующего установленным требованиям.

"Сегодня мы видим пиво по цене 25 руб и 30 руб в магазине: это пиво нелегальное, еще и, скорее всего, произведено с нарушением технологий. К сожалению, многие производители вместо солода (промышленного ячменя) используют соложеное сырье", – рассказал собеседник портала Москва 24, напомнив, что согласно требованиям о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, соложеного сырья в пиве должно содержаться не менее 80%.

При этом сахаристых веществ может быть использовано не более 2%. "Сейчас самая большая проблема – это использование мальтозной патоки. Это позволяет пивоварам значительно экономить на исходном сырье, солоде – они могут покупать самый низкокачественный солод и использовать много "несоложенки", а сама мальтозная патока, выбраживая, дает необходимое содержание спирта в пиве, но при этом, конечно, потребительские свойства стремятся к нулю", – предупредил эксперт.

Проблема, по словам эксперта, в том, что никто не контролирует качество. "Фальсификация пива приобрела сегодня массовый характер. Потребитель получает совершенно не тот продукт, за который он изначально хочет заплатить. Качественного пива сегодня на рынке менее 10% по нашим оценкам, остальное – фальсификат или полуфальсификат", – заявил Шапкин.

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По его мнению, введение минимальной цены позволит отсечь нелегальную продукцию, поскольку производители фальсификата лишались бы своего главного конкурентного преимущества – цены, и им было бы сложнее реализовывать свою продукцию. Также он указал на то, что половина рынка сегодня находится "в тени".

"Из 1200 производителей показывают легальные объемы производства минимум 10 тысяч декалитров в год – 800 производителей, а менее 1 тысячи декалитров в год показывает 500 производителей (в отчетности). Очень сложно поверить в эти данные, что столь мизерные объемы они производят, поэтому они скорее всего все гонят влево", – считает Шапкин.

Эксперт заверил, что при введении маркировки региональные бюджеты могут пополниться на 100 млрд рублей в год. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников считает, что держать подобные вопросы на контроле – это задача государства.

"Рынок пивоварения – это важный сегмент, который подлежит регулированию. Если начали устанавливать требования для крепкого алкоголя, то и в отношении пива необходимо продолжить эту работу, поскольку оно относится к виду алкогольной продукции. Мне трудно сказать, какой должна быть стоимость реализации пива, но то, что нужно разработать инструмент минимальной цены, который позволит защитить рынок от недобросовестных участников, не вызывает сомнения. Маркировка пивоваренной продукции тоже должна быть одним из элементов регулирования", – отмечает Плотников.

Мнение пивоваров





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Напротив, директор по корпоративным отношениям в компании Heineken Russia Кирилл Болматов считает, что подобная мера никак не поможет борьбе с безакцизным пивом.

"Во-первых, этого безакцизного пива крайне мало – от 5 до 10% по различным данным, и бороться с ним нужно с помощью налоговых проверок и систем ЕГАИС (система, предназначенная для госконтроля над объемом производства и оборота алкогольной продукции), а не внедрением минимальной розничной цены. Такая минимальная розничная цена только ограничит легальных производителей в проведении промоакций и распродаж, например, остатков продукции", – заявил Болматов.

А по мнению директора по корпоративным отношениям и правовым вопросам российского подразделения пивоваренной корпорации AB InBev Efes Ораза Дурдыева, ранее такой проблемы в пиве не существовало. "В случае, если она будет расти, то мы не исключаем возможности введения данной меры регулятором, так как она может стать способом "обеления" рынка", – отмечает эксперт.

Он предупредил, что подобное решение имеет как позитивные, так и негативные последствия. "С одной стороны, это позволит уровнять цены на бренды нижнего ценового сегмента, в результате чего произойдет перераспределение объемов в пользу легальных игроков, так как производители будут конкурировать за счет качества продукции и креатива работы с упаковкой и потребителем, а не только цены. Как следствие, улучшится пополняемость бюджета, а население получит доступ к более качественному пиву", – сказал Дурдыев.

Но при этом, по словам эксперта, уменьшается гибкость в отношении ценового позиционирования и предоставления скидок конечному потребителю, что "безусловно, немаловажно в непростой финансовой ситуации".

Евгения Маркова