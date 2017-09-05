05 сентября 2017, 08:59Общество
На МКАД столкнулись три грузовика
Фото: ТАСС/Андрей Стенин
На внешней стороне 102 км МКАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве. В результате ДТП один человек погиб.
В сообщении говорится, что после столкновения один из грузовиков опрокинулся. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Передвигать поврежденные автомобили будет специальная техника.
Движение по внешней стороне МКАД в районе 102 км ограничено до трех полос движения.