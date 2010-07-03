31 декабря будет рабочим днем для половины российских компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Последний день декабря нынешнего года будет рабочим для половины российских компаний. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы.

Отдыхать 31 декабря будут лишь 37% сотрудников, а на работу выйдут около 53% работников. Самостоятельно выбрать график смогут 10% россиян. При этом подавляющее большинство компаний отпустят своих сотрудников пораньше. Рабочий день 31 декабря не будут сокращать 14% компаний в России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

Президент России Владимир Путин будет работать в последний день декабря, как и большинство россиян.