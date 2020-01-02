Оттепель сменила небольшой мороз в столице 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице оттепель сменила небольшой мороз, который был утром 2 января, говорится на портале "Метеоновости".

"В ночь на 2 января в Москве наблюдался небольшой морозец, на главной метеостанции – ВДНХ – было минус 1,9 градуса, в районе МГУ и ТСХА – минус 2 градуса, шел снег, высота снежного покрова подросла на 1 сантиметр. Но уже сегодня днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого располагается над Исландией", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в городе с утра идет мокрый снег, местами с моросью.

По прогнозам синоптиков, 2 января в столице и Московской области ожидается облачная погода и до 2 градусов тепла. Ветер подует западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до -6... -8 градусов.

