Психологи обучат школьников Москвы навыкам личностного развития

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Психологи обучат московских школьников навыкам личностного развития. Об этом сообщили Агентству "Москва" в столичном департаменте образования.

Отмечается, что в Москве стартовали психологические онлайн-тренинги для школьников-участников городского межведомственного проекта "Московский экскурсовод".

На более 40 онлайн-занятий зарегистрировались более двух тысяч детей. Занятия проведут специалисты Городского психолого-педагогического центра.

В рамках тренингов школьники в интерактивном формате обсудят условия становления успешной личности и приобретут необходимые навыки softskills в области психологии.

В частности, участники научатся правильно держать себя перед аудиторией на различных мероприятиях и познакомятся с основами ораторского искусства.

Кроме того, они освоят простые психологические приемы, которые помогают быстро справиться с волнением и придают уверенность в собственных силах.

Директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко ранее рассказала, с какими вопросами жители города чаще всего обращаются к специалистам.