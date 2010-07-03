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01:56

Более 650 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по математике 29 мая

образование общество

01:56

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Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 650 тысяч выпускников 29 мая сдадут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в Рособрнадзоре, впервые эти экзамены проводятся в один день. Единый экзамен по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы и подать документы в те вузы, в которых математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ сдается для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных.

Нужный уровень ЕГЭ по математике выпускники могут выбрать с 2019 года.

Заявления на участие 29 мая в экзамене базового уровня подали около 312 тысяч человек. Экзамен проведут в 4 тысячах 762 пунктах проведения экзамена (ППЭ).

ЕГЭ профильного уровня намерены сдавать около 367 тысяч участников. Для его проведения будет задействовано 4 тысячи 665 ППЭ.

Экзаменационная работа базового уровня включает в себя 20 заданий, на выполнение которых отводится 3 часа. Работа оценивается по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Итоговая работа по математике профильного уровня состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий. Этот экзамен длится дольше – 3 часа 55 минут (235 минут). Работа оценивается по стобалльной шкале. Минимальный балл по математике профильного уровня – 27 баллов.

Узнать результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут не позднее 11 июня, профильного уровня – не позднее 12 июня.

Проведение экзаменов будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех пунктах ППЭ будет вестись видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что первые единые государственные экзамены стартовали без сбоев и утечек. Отмечалось, что специалисты мониторят все сайты, где предлагаются задания по подготовке к ЕГЭ. Сайтов с "ответами" становится все меньше с каждым годом.

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образование общество

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