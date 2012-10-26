Дизайн-завод "Флакон" открывает хоровой сезон

С 30 октября по 30 апреля на московском дизайн-заводе "Флакон" любой желающий сможет попробовать спеть в любительском хоре. Чтобы принять участие в проекте Хор Seasons нужно записаться на сайте и пройти прослушивание. Музыкальное образование иметь необязательно. Первые занятия будут посвящены основам музыкальной грамоты и вокала, координации слуха и голоса.

Руководить хором будет профессиональный дирижер Катя Малечина. На "Флаконе" говорят, что она уже подготовила очень интересную программу. К Рождеству хористы разучат католические хоралы и славянские колядки, а к Пасхе - "Христос Воскресе" на шести языках.

Репертуар будут формировать все вместе. Каждый участник может предложить свою любимую песню, которую давно мечтал исполнить хором.