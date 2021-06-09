Госдума приняла закон о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Государственная дума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о праве граждан, которые имеют высшее образование, получать второе или последующее высшее образование за счет бюджетных средств по образовательным программам в области искусств.

Отмечается, что предложение внесли в Думу в апреле, новые формы пропишут в законе "Об образовании".

Как напоминали авторы инициативы, на данный момент россияне могут получить одно бесплатное высшее образование. При этом, отмечали в правительстве, в творческие профессии зачастую приходят люди в зрелом возрасте, имеющие высшее образование по другой специальности.

В связи с этим в законе появится возможность для россиян, имеющих высшее образование, бесплатно получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование по образовательным программам в области искусств. Речь идет о программах специалитета в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Ранее в Минобрнауки оценили работу системы высшего образования РФ в период пандемии коронавируса.

Глава министерства Валерий Фальков подтвердил, что не обошлось без проблем и недостатков, однако ситуация будет проанализирована и исправлена.