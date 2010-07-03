"Москва Медиа" запускает второй сезон проекта "TVоя Москва. YOUниоры"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Объединенная редакция "Москва Медиа" запускает второй сезон бесплатного обучающего курса в блогосфере для подростков в возрасте 9–15 лет "TVоя Москва. YOUниоры".

Топовые блогеры, представители телеканала Москва 24, медиалабораторий профессионально и на понятном подросткам языке объяснят все возможности и перспективы блогосферы.

Вика Картер, Даша Вишня, Jgeek, Прокопий Уляшов и другие гуру блогинга расскажут об актуальных соцсетях, трендах и тенденциях, научат пользоваться диджитал-инструментами и правильно применять полученные знания.

Четыре субботы и четыре направления мастер-классов: стримы-летсплеи "Стрим-наш", анбоксинг "Первооткрыватели", влоги "Шоу-контент", пародии и скетчи "Панчлайн".

Старт проекта "TVоя Москва. YOUниоры" – 16 октября в 11:30 в Центре документального кино (Зубовский бульвар, 2). Подробности и регистрация на мастер-классы доступны на сайте проекта.

Знаменитостью может стать любой ребенок, если у него есть ресурсы и необходимые знания. Не упустите возможность помочь детям с первыми шагами в современном диджитал-творчестве, вести блог, "запиливать" комедийное видео и альтернативные сериалы, не уступающие по популярности продуктам гигантов медиаиндустрии!



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