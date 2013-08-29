31 августа на северо-западе Москвы изменятся автобусные маршруты

31 августа в Северо-Западном административном округе столицы изменятся маршруты следования автобусов. Это связано с проведением шествия на Октябрьском поле, изменения будут действовать с 10.30 до окончания мероприятия.

Автобус № 26 будет следовать от Живописной улицы, по улицам Берзарина, Народного Ополчения, далее по обычному маршруту. В обратном направлении - по улицам Народного Ополчения, Маршала Вершинина, Расплетина, далее своей трассой, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Маршрут №39 будет ходить от улицы Расплетина по улицам Берзарина, Народного Ополчения, Маршала Бирюзова с разворотом под Алабяновским путепроводом, затем по улице Маршала Вершинина, далее своей трассой.

Автобус №60 будет следовать от Щукинской улицы по улицам Бочвара, Маршала Новикова, Максимова, далее своей трассой.

Маршрут №253 будет ходить по улицам Берзарина, Максимова, Маршала Новикова, далее обычной трассой.

Автобусы №№ 100, 105, 800 будут следовать по улицам Щукинской, Академика Курчатова, Сосновой, Пехотной, 2-му Пехотному переулку, 1-му Волоколамскому проезду, улицам Маршала Конева, Маршала Рыбалко с разворотом под Алабяновским путепроводом.