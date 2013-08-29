Форма поиска по сайту

29 августа 2013, 11:39

Транспорт

На северо-востоке Москвы вводится дополнительная автобусная остановка

На северо-востоке Москвы на трех автобусных и одном троллейбусном маршруте вводится дополнительная остановка. Она будет открыта 3 сентября.

Изменения коснутся автобусов №№ 136, 172 и 789, а также троллейбуса № 76. На маршруте их следования появится дополнительная остановка "Малыгинский проезд".

Она будет располагаться по дублеру Ярославского шоссе в обоих направлениях между остановками "Детская поликлиника" и "Федоскинская улица".

