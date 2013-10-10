Форма поиска по сайту

10 октября 2013, 09:53

Транспорт

На западе столицы меняется маршрут автобуса № 69к

С 11 октября автобус маршрута № 69к будет следовать по трассе "Фили – станция метро "Улица 1905 года"под номером 869, информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

На участке от конечной остановки "Фили" до станции метро "Фили" будет организовано двустороннее движение по Багратионовскому проезду и улице Барклая (вместо Новозаводской улицы) со всеми действующими остановками по трассе следования, добавили в компании.

