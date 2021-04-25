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Наука

25 апреля, 22:42

Вертолет Ingenuity развил рекордную скорость во время полета на Марсе

наука

Фото: Zuma\TASS

Вертолет Ingenuity развил рекордную скорость во время третьего испытательного полета на Марсе. Уточняется, что она составляла примерно 7 километров в час. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Там также отмечается, что вертолет в рамках очередных испытаний взлетел на высоту в пять метров, такую же, как и во время второго полета. Кроме того, аппарат смог преодолеть расстояние в примерно 50 метров, что эквивалентно "почти половине длины футбольного поля".

"Вертолет НАСА Ingenuity продолжает устанавливать рекорды, в воскресенье 25 апреля 2021 года он пролетел быстрее и дальше, чем в ходе любых других испытательных полетов, которые он проходил на Земле", – уточнило НАСА.

Ранее сообщалось, что беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно завершил посадку на Марс в рамках первого испытательного полета.

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