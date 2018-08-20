Ученые назвали время возникновения предка всех живых существ на Земле

20 августа, 19:36
Фото: depositphotos/egal
Ученые сообщили, что так называемый "Лука", предок всех живых существ на планете, появился на Земле примерно 4,5 миллиарда лет назад. Ученые опубликовали результаты исследований в журнале Nature Ecology and Evolution.
Давид Пизани из Бристольского университета рассказал, что "Лука" жил на заре истории Земли.
"Мы предполагаем, что он появился почти сразу после того, как Тейя, прародительница Луны, столкнулась с нашей планетой. Бактерии и археи разделились гораздо позже, примерно через миллиард лет", – приводит слова Пизани РИА Новости.
Пизани и его коллеги объединили данные археологических раскопок, в том числе информацию по времени появления первых микробов, с той информацией о геноме "Луки", которые уже имеются. Например, возраст самых древних водорослей оставляет 1,56 миллиарда лет.
Согласно этим данным, ученые полагают, что "Лука" не мог появиться позднее, чем 3,9 миллиарда лет назад.
По мнению специалистов, он мог возникнуть сразу после столкновения зародыша Земли и Тейи, "прабабки" Луны. Это произошло 4,52-4,47 миллиарда лет назад.
Ранее сообщалось, что британским ученым удалось выяснить, когда в Древнем Египте появились первые мумии. Сделать открытие им помог саван уникальной руки мумии из туринского музея. Изучив его, специалисты пришли к выводу, что египтяне освоили технологию бальзамирования тел на две тысячи лет раньше, чем было принято считать.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: