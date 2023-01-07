Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" планирует выходить на новые зарубежные образовательные рынки, сообщает ТАСС со ссылкой на слова ректора вуза Владимира Шевченко.

"Мы планируем расширенную экспансию на образовательные рынки в области ядерных и смежных технологий в Южную Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток", – рассказал Шевченко.

По словам ректора, важным этапом для университета стало согласование пятилетней программы взаимодействия с госкорпорацией "Росатом".

Ранее сообщалось, что в Московском городском университете управления правительства Москвы прошла десятая конференция "Единство в различиях". Среди участников – чиновники, госслужащие, юристы, педагоги, социологи и политологи.

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