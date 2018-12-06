Риск шизофрении связали с месяцем рождения

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Группа австралийских и датских ученых выяснила, какие люди больше подвержены развитию шизофрении. По их мнению, этим заболеванием чаще страдают те, кто родился зимой или весной, сообщает журнал Scientific Reports.

Выводы исследователей основаны на том, что у таких людей при рождении в крови содержится мало витамина D. Это следствие недостатка солнечного света, который сказывается на матери во время беременности.

Ученые собрали информацию о 2602 жителях Дании. Из них от шизофрении страдала примерно половина опрошенных и почти все они родились весной или зимой. Эти сведения все еще не позволяет с уверенностью говорить именно о причинно-следственной связи, авторы новой научной работы склоняются именно к такой трактовке.

Ранее исследователи из MIT обнаружили особый регион мозга, стимуляция которого делает человека или обезьян закоренелыми пессимистами.

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