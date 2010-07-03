Ученые обнаружили новое свойство света

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Группе исследователей из Испании и США удалось продемонстрировать новое состояние света – закрученный импульс излучения, орбитальный угловой момент которого со временем корректируется.

С помощью таких импульсов можно изучать вещество на нанометровом пространственном масштабе и аттосекундном временном, говорится в журнале Science.

В эксперименте ученые поставили опыты с вихревыми пучками света, которые никто не проводил ранее.

"Мы запустили два лазерных луча в облако аргона так, чтобы лучи перекрывались. То есть, лучи соединялись и выходили из облака как единый пучок света", – отмечают физики. Опыты показали, что вихревые лучи могут порождать эффекты при контакте с плоскими поверхностями. Некоторые из этих эффектов объясняются самокрутящим моментом, о существовании которого не было известно ранее.

Ранее российские ученые создали технологию преобразования светового излучения, которая может быть использована при разработке новых процессоров и запоминающих устройств. Ученые из МГУ в работе решили использовать фотонные кристаллы – многослойные структуры с толщиной слоев около 100 нанометров. Благодаря специальной металлической пленке толщиной около 30 нанометров ученым удалось добиться того, то свет в так называемой "запрещенной зоне" не отражается, а концентрируется. В результате можно изменять частоту входящего излучения.

В январе ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что оптические свойства наночастиц меняются, если облучать их сверхкороткими импульсами лазера. Открытие поможет создавать сверхплотные и быстрые флеш-карты.

