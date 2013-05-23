Форма поиска по сайту

23 мая 2013, 19:55

Культура

Исполнитель EMIN представит новый сингл Amor

Презентация нового сингла Amor от исполнителя EMINa состоится в Москве 29 мая. В этот же вечер запланирована премьера одноименного клипа, в котором приняла участие "Мисс Вселенная-2012" Оливия Кульпо.

Amor стал первым синглом EMINa из нового альбома. Пластинку спродюсировали совместно с Али Ди – обладателем премии American Music Award-2008. Клип срежиссировали Крис Симс и Кэти Ангстадт. Последняя, к слову, отмечена премией Grammy за клип Леди Гаги.

На вечер приглашены Иван Ургант, Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Ирина Дубцова.

музыканты выступления презентации музыка

