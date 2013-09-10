Следующий день бесплатного посещения "Царицына" состоится 20 октября

День бесплатного посещения дворцово-выставочного комплекса музея-заповедника "Царицыно" в сентябре был перенесен, и бесплатно попасть на территорию комплекса 20 сентября будет невозможно, сообщает пресс-служба "Царицына".

По расписанию дворцово-выставочный комплекс должен был быть открыт для бесплатного посещения 15 сентября (каждое третье воскресенье месяца), однако в связи с проведением Дня города день бесплатного посещения был перенесен на 8 сентября.

Следующий день бесплатного посещения будет 20 октября, сообщает пресс-служба музея.