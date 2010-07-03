Собянин открыл завод по производству насосного оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В пятницу, 29 марта, Сергей Собянин открыл завод немецкого концерна "КСБ" по производству насосов и насосного оборудования. Завод находится в ТиНАО в индустриальном парке "Индиго".
Мэр отметил, что Москва является лучшей площадкой в стране для создания высокотехнологичного экологически чистого промышленного производства.
"Наши конкурентные преимущества: огромный рынок сбыта, квалифицированные кадры и благоприятный деловой климат. Еще одним подтверждением этого стало строительство в Москве завода по производству промышленных насосов немецкого концерна "КСБ". Город получил 110 новых рабочих мест и еще одного крупного налогоплательщика в бюджет", – отметил Сергей Собянин.
Концерн "КСБ" был основан в 1871 году. С 2015 года основное производство расположено в немецком городе Франкенталь.
На сегодняшний день представительства концернов находятся в разных странах. "КСБ" является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.
Это оборудование используется в инженерных системах зданий и сооружений, технологических процессах промышленных предприятий, на объектах водоснабжения, энергетики и других.
С российскими предприятиями "КСБ" начал сотрудничать в 1930 году. На сегодняшний день немецкий концерн имеет шесть официальных представительств в России.
Московское представительство "КСБ" открыли в 1982 году, а в 2005 году была основана российская компания – ООО "КСБ".
В 2016 году концерн "КСБ" начал строить первый собственный завод в России, который расположится в Москве. В начале 2019 году строительство завершили. Инвестиции в строительство московского завода "КСБ" составили 750 миллионов рублей.
В производственный комплекс входят сборочно-производственная площадка с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание.
Московское правительство оказало комплексную организационную поддержку в реализации этого инвестиционного проекта. Предполагается, что за первый год выручка "КСБ" составит более двух миллиардов рублей.
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