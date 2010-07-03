Собянин принял ряд кадровых решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал ряд распоряжений, касающихся кадровых решений. Документы опубликованы на портале мэра и правительства Москвы.

Главой управы района Дорогомилово назначена Ольга Горбунова. Служебный контракт с ней заключен на срок полномочий мэра.

Роман Лизунов стал первым замначальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Олеся Горбунова назначена заместителем начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей. Контракты с ними рассчитаны на пять лет.

В начале марта Сергей Собянин назначил нового руководителя департамента экономической политики и развития города. Им стал бывший директор "Корпорации развития Дальнего Востока" Денис Тихонов.