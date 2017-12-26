Собянин заложил капсулу на месте строительства неонатального центра роддома № 4

26 декабря, 12:36
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин заложил камень в строительство неонатального центра на территории родильного дома №4.
Центр находится в доме № 3 по улице Новаторов. По словам мэра, площадь роддома должна удвоиться, после чего ему присвоят статус перинатального центра. "Это будет один из самых лучших перинатальных центров не только Москвы , но и страны", – цитирует Агентство "Москва" Собянина.
Он также рассказал, что в роддоме появился на свет трехсоттысячный ребенок. Мэр поздравил семью новорожденного и вручил и подарочный набор. "С учетом того, что многие дети, которые родились в вашем роддоме уже сами и мамы, и бабушки, целый город появился благодаря вашим усилиям, благодаря вашему профессионализму и заботе. От всех, кто причастен к вашему роддому, кто здесь родился хочу сказать большое спасибо. Это замечательно, что вы делаете", – заявил он.
Собянин подчеркнул, что роддом за последние годы стал одним из лучших в столице. "Это знают все, кто прошел через ваши руки", – заключил мэр. Помимо этого, он вручил благодарности четырем работникам учреждения.
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