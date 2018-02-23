Собянин поздравил фигуристок Загитову и Медведеву с победой на ОИ-2018

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с победой на Олимпийских играх в Южной Корее.

"Какой подарок к 23 февраля! Спасибо Алине Загитовой и Евгении Медведевой за невероятное катание. Мы все с начала Олимпиады ждали ваших выступлений, которые стали украшением соревнований. Поздравляю!", – написал мэр Москвы в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Загитова завоевала в соревновании одиночниц первую для России золотую медаль, а Медведева получила серебро, уступив всего 1,31 балла. Всего в настоящий момент атлеты из РФ выиграли в Пхенчхане одну золотую, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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