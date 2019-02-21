Собянин поздравил народную артистку РФ Алентову с днем рождения

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Веру Алентову. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"Выдающаяся актриса, вы вносите большой вклад в развитие искусства, приумножение славных традиций русской актерской школы", – сообщается в телеграмме.

Собянин отметил блистательную галерею женских образов, созданных Алентовой в театре и кино. Фильмы с участием актрисы являются гордостью отечественного кинематографа, говорится в поздравлении.

Мэр также обратил внимание на педагогический дар Алентовой, который "помогает воспитанию будущих мастеров российской культуры".

Вера Алентова родилась в Котласе Архангельской области. Параллельно с учебой в мединституте Барнаула играла в местном драмтеатре.

В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. Затем вошла в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, где работает и сейчас.

Дебют в кино состоялся в 1965 году – в фильме "Дни летные". Популярность к ней пришла после выхода картины "Москва слезам не верит", где она сыграла Екатерину Тихомирову.

Также играла в фильмах "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000) и других. В 1992 году Алентовой присвоено звание народной артистки РФ.